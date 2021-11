Quadrilha aplicava "golpe da tinta" em moradores da Região Sul Fluminense - Divulgação

Publicado 29/11/2021 16:09

Rio - Policiais da 93ª DP (Volta Redonda) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam dois integrantes de uma organização criminosa que vendia latas de tinta falsificadas, prática conhecida por "golpe da tinta". Eles foram capturados no domingo (28) na Rodovia Presidente Dutra, altura de Volta Redonda.



Segundo as investigações, a quadrilha é de Mogi das Cruzes, município de São Paulo. Os suspeitos iam até as casa das vítimas oferecendo latas de tinta com preços bem inferiores aos do mercado. O material, contudo, era falsificado. Na hora da cobrança, os golpistas alteravam o valor na maquininha de cartão de crédito, tirando da vítima dez vezes mais do que havia sido combinado.

Um elemento que chamou a atenção dos policiais foi um cartão bancário encontrado com os integrantes da quadrilha, usado para receber o dinheiro obtido com os golpes. No lugar do nome do correntista, havia a inscrição "O golpe tá aí".

Os agentes apuraram que os suspeitos alugavam veículos na cidade de São Paulo e iam para o Sul Fluminense. Com os ganhos da prática criminosa, os golpistas ostentavam vidas luxuosas no Rio de Janeiro e na Região dos Lagos.



No desenrolar das investigações, identificou-se seis integrantes da quadrilha e foi estabelecido uma parceria junto à PRF. A troca de informações permitiu que os bandidos fossem presos em flagrante por associação criminosa, receptação e concurso material.