Turismo ligado à cultura afro-brasileira do Cais do Valongo e Pequena África receberá incentivos do MPF - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 29/11/2021 15:17

Rio - Novo projeto do Ministério Público Federal (MPF) vai apoiar o desenvolvimento do turismo cultural da Pequena África, no Rio de Janeiro, região composta pelos bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo, que é conhecida historicamente por suas raízes africanas e onde nasceu o samba carioca. O objetivo do projeto é fortalecer as organizações ligadas à cultura afro-brasileira, por meio de ações que facilitem o contato da comunidade na economia do turismo local, gerado por atrações como o Museu do Amanhã e o AquaRio.

A iniciativa “MPF com a comunidade: Pequena África” prevê recuperar o valor histórico ligado ao Cais do Valongo, área que, desde 2017, é considerada patrimônio mundial da Unesco, e à herança africana na zona portuária do Rio de Janeiro.



Em outubro, o projeto fez uma pesquisa on-line voltada a mapear os serviços, produtos e estrutura das organizações culturais que já trabalham na região, além de reuniões de apresentação da proposta com a Secretaria Municipal da Cultura, a Frente Parlamentar Municipal da Pequena África, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária (CDURP) e o Instituto de Governo e Gestão (IDG), gestor do Museu do Amanhã.

A partir do resultado da pesquisa, o projeto buscará a criação e divulgação de um roteiro turístico-cultural, contendo não apenas os pontos de interesse histórico (como o Cais do Valongo ou a Pedra do Sal), mas também os centros culturais, restaurantes e pequenos negócios turísticos ligados ao patrimônio material e imaterial afro-brasileiro.



O “MPF com a Comunidade” é desenvolvido pelos procuradores da República Sergio Gardenghi Suiama e Jaime Mitropoulos, que integram o Núcleo do Patrimônio Cultural da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, e conta com o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro (Comdedine), da Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura do Rio de Janeiro (Cepir), da Frente Parlamentar Municipal da Pequena África e da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp).