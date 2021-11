Marquinhos de Oswaldo Cruz, idealizador do Trem do Samba - Divulgação

Marquinhos de Oswaldo Cruz, idealizador do Trem do Samba Divulgação

Publicado 29/11/2021 14:13 | Atualizado 29/11/2021 18:18

Rio - A SuperVia afirmou, nesta segunda-feira (29), que o tradicional Trem do Samba vai mesmo acontecer este ano, em 4 de dezembro. A companhia havia anunciado o cancelamento da festa para priorizar a segurança dos passageiros e as negociações no processo de recuperação judicial da empresa. Por causa da pandemia, um único trem seguirá viagem com apenas 40% de lotação e a presença é limitada à Velha Guarda, além de alguns poucos sorteados.



"O Trem do Samba é a maior festa de música tradicional do Brasil", disse Marquinhos de Oswaldo Cruz, idealizador do evento. "Já marcou não só a cidade do Rio de Janeiro, como o país. A realização do evento é uma vitória coletiva", conta o cantor e compositor.



Todos os anos, no primeiro sábado depois do Dia Nacional do Samba, o Trem parte da Central do Brasil rumo à Oswaldo Cruz, onde uma grande festa espera os cariocas. O evento é uma homenagem a Paulo da Portela, que costumava voltar para casa cantando samba com amigos na década de 1920.



Hoje, Paulo é considerado um dos grandes heróis da história do samba, porque resistiu à marginalização da cultura negra na cidade. "O Trem do Samba é uma viagem muito simbólica. É uma forma poética do samba resistir", disse Marquinhos.



Ele também contou que, por conta da situação financeira da SuperVia e da epidemia de covid-19 no Rio de Janeiro, não há condições de realizar a viagem como de costume, com cinco trens. A festa em Oswaldo Cruz, no entanto, está mantida. Atrações como Dudu Nobre, Moacyr Luz, Dorina e Leci Brandão já estão confirmadas.



Como forma de incentivar as medidas de prevenção à covid-19, os donos das máscaras mais bonitas e chamativas serão chamados ao palco. Já no trem, o certificado de vacinação será exigido de todos os participantes, que também devem usar máscaras. O valor da tarifa será de R$5,00.

Serviço:



Trem do Samba- Homenagem ao Dia Nacional do Samba

Data: Sábado dia 4 de dezembro 2021

Horário: 18h.

Local: Bairro de Oswaldo Cruz

Show de Marquinhos de Oswaldo Cruz, Samba do Trabalhador, Dudu Nobre, Leci Brandão, Tia Surica da Portela, Dorina, Marquinhos Diniz, Mauro Diniz,

Classificação: Livre

Mais informações: 21-97042-3109

Assessoria de Imprensa: Enildo Viola