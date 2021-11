Aplicativo permite que passageiros avaliem transporte no Rio - Severino Silva / Agência O Dia

Publicado 29/11/2021 14:33 | Atualizado 29/11/2021 14:44

Rio - Cariocas poderão avaliar a qualidade dos transportes públicos da cidade por meio de um aplicativo de mobilidade, o Quicko. Quem se cadastrar no app poderá compartilhar, por exemplo, se o serviço das linhas está sendo prestado de forma correta, se o ônibus está atrasado, se há lotação, se o veículo está mal preservado e até mesmo se as informações sobre as linhas estão desatualizadas.

O acordo firmado entre a prefeitura, por meio da Secretaria de Transportes (SMTR), e a empresa tem por objetivo coletar relatos e produzir informações sobre o comportamento diário dos passageiros. Os dados serão usados na formulação e implementação de políticas públicas de mobilidade destinadas à melhoria dos serviços na cidade.

Além disso, os usuários receberão notificações do aplicativo sobre eventuais mudanças no sistema de mobilidade, que serão passados pela Secretaria de Transporte, assim como alertas sobre a situação do transporte público e trânsito.

Segundo a secretária de Transportes do Rio, Maína Celidonio, o retorno das atividades presenciais na cidade fez aumentar o número de passageiros dos transportes, sendo importante facilitar o acesso deles à informação. "A interação entre o poder público e os usuários de transporte coletivo será fundamental para a melhoria dos serviços", destacou.



O aplicativo, 100% feito no Brasil, é o primeiro de mobilidade urbana do país. O app é gratuito e está disponível para os sistemas IOS e Android.