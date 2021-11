Trem da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Trem da SuperviaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/11/2021 12:56 | Atualizado 29/11/2021 13:53

Rio - A denúncia de um suposto material explosivo nas proximidades da estação de trem de Honório Gurgel fecha temporariamente pelo menos quatro estações do ramal Belford Roxo da SuperVia, no início da tarde desta segunda-feira (29): Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filhos e Costa Barros não recebem passageiros. O Esquadrão Antibombas da Polícia Civil está no local.

Segundo a SuperVia, a operação do ramal Belford Roxo está afetada: os trens circulam da Central do Brasil somente até o Mercadão de Madureira, e depois da Pavuna até Belford Roxo.

(+) As estações Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filho e Costa Barros estão temporariamente fechadas. pic.twitter.com/um5TlqSari — SuperVia (@SuperVia_trens) November 29, 2021

Em nota, a SuperVia afirmou: "em função de uma ocorrência de segurança pública nas proximidades da estação Honório Gurgel, as estações Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filho e Costa Barros estão fechadas. As autoridades policiais foram acionadas pela SuperVia, e a circulação no ramal Belford Roxo será realizada entre as estações Central do Brasil e Mercadão de Madureira, e entre Pavuna/ São João de Meriti e Belford Roxo. Os clientes estão sendo informados pelos canais de comunicação da concessionária.

Mais informações podem ser obtidas com as forças de segurança pública. A SuperVia lamenta que ocorrências como essa causem riscos ao serviço de transporte ferroviário e transtornos aos seus milhares de clientes".

A Polícia Militar afirmou que agentes do "Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados por funcionários da concessionária da SuperVia sobre a presença de um possível artefato explosivo caseiro". O local foi isolado e o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi acionado.