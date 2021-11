- FabioCosta

FabioCosta

Publicado 29/11/2021 15:32 | Atualizado 29/11/2021 15:39

Rio - A circulação de trens no ramal de Belford Roxo da SuperVia foi normalizada por volta de 14h40 desta segunda-feira. Devido a uma denúncia de suposto material explosivo na linha férrea, entre as estações de Honório Gurgel e Rocha Miranda, as duas estações, assim como as de Barros Filho e Costa Barros, ficaram fechadas por cerca de duas horas e meia

Segundo a Polícia Civil, o artefato era um explosivo caseiro feito a partir de fogos de artifício e pregos. O material, comumente usado para dar um efeito defensivo de estilhaçamentos, foi retirado da linha férrea por agentes do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil. Após a operação, os agentes seguiram para a 40ª DP (Honório Gurgel), onde foi feito o registro de ocorrência.

Segundo a SuperVia, a comunicação sobre o suposto explosivo na linha férrea foi repassada às polícias Civil e Militar por volta de 12h, logo após um técnico da concessionária avistar o material durante um serviço de manutenção.