Operação Barra Presente atinge a marca de 1,5 mil prisões em dois anos - Divulgação

Operação Barra Presente atinge a marca de 1,5 mil prisões em dois anosDivulgação

Publicado 29/11/2021 17:06

Rio - A Operação Segurança Presente completa, nesta segunda-feira, dois anos de atuação na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Desde a inauguração, o Barra Presente conduziu 1.523 pessoas à delegacia e capturou 243 foragidos da justiça com mandados de prisão em aberto.

Segundo a pasta, o serviço social da Operação tem uma atuação importante no bairro, as assistentes sociais realizaram 3.415 atendimentos sociais a pessoas em vulnerabilidade social e, ainda, ajudaram a encontrar 14 pessoas que estavam desaparecidas de suas famílias.



Com a proximidade do verão e o grande número de jovens ociosos nas ruas do bairro, o comando da Operação lançou o projeto Futevôlei Presente, com aulas às sextas-feiras, das 8h às 10h, no posto 8 da praia. A atividade atende aos jovens de comunidades carentes da região e, além das aulas na praia, oferece atividades culturais e acompanhamento escolar.