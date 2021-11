Publicado 30/11/2021 01:00

Amanhã começamos o ultimo mês do ano. A expectativa de nova alta na inflação não facilitará, e a entrada do décimo-terceiro para muitos será para pagar dívidas. A apresentação de um plano econômico seria o melhor presente de Natal para a sociedade. Fica aqui meu desejo.

A postura do governador Cláudio Castro em debater a suspensão do Réveillon com prefeitos do Rio foi corajosa e sensata. Um debate amplo, e tomadas de decisões com base na ciência, é o que os governantes devem fazer.