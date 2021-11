PM faz operação para localizar envolvidos na morte do sargento Jamilton - Divulgação

PM faz operação para localizar envolvidos na morte do sargento JamiltonDivulgação

Publicado 30/11/2021 06:52 | Atualizado 30/11/2021 08:21

Rio - Policiais Militares da UPP e unidades do COE (Comando de Operações Especiais) fazem, na manhã desta terça-feira (30), uma operação nas comunidades de Manguinhos, Arará e Mandela, na Zona Norte do Rio. O objetivo da PM é encontrar suspeitos de envolvimento na morte do sargento Jamilton Machado, de 43 anos, e dar apoio aos agentes da 21ª DP (Bonsucesso). A unidade tem como alvo lava-jatos clandestinos da região.



fotogaleria Até o momento, um homem que estava foragido foi preso. Ele foi identificado apenas como "Caolha". De acordo com o setor de inteligência da CPP, ele é o suspeito pelo assassinato de um barbeiro, no Batan.



De acordo com a 21ªDP (Bonsucesso), o tráfico de drogas explora os lava-jatos para aumentar a arrecadação. Os responsáveis pelos estabelecimentos devem pagar R$ 30,00 por dia aos traficantes. Além disso, indivíduos que se intitulam "donos do ponto" também cobram uma taxa para a prática da atividade. Concessionárias de água e luz trabalham em conjunto com a polícia.

Morte de policial

O sargento Jamilton foi morto no dia 27 de outubro quando passava pelo Viaduto de Benfica, em frente aos acessos da comunidade de Manguinhos.