Acidente com caminhão guindaste interditou trânsito na Via Dutra, no Trevo das Margaridas - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 30/11/2021 09:54 | Atualizado 30/11/2021 14:26

fotogaleria Rio - Um acidente com um caminhão guindaste e outros três veículos complica o trânsito na Avenida Brasil e na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta terça-feira (30). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o acesso da Dutra para a Brasil, no Trevo das Margaridas, está interditado.Motoristas que passam pela região precisam redobrar a atenção. Equipes da Comlurb e CET-Rio seguem atuando na pista lateral, sentido Centro, altura de Irajá. Tráfego da Dutra desviado para a Rua Itapera. Trânsito lento e com retenção na Avenida Brasil, sentido Centro, altura do Trevo das Margaridas. Para quem está na Dutra e segue com destino ao Centro do Rio a melhor opção é a Linha Vermelha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma pessoa se feriu com gravidade.