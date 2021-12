Desde junho, 92 pessoas foram detidas para delegacias após flagrantes de roubos e furtos - Divulgação/BRT

Publicado 30/11/2021 14:54 | Atualizado 30/11/2021 15:06

Rio - Agentes do BRT Seguro prenderam dois homens e apreenderam dois adolescentes por furtarem aparelhos celulares, nesta segunda-feira (29), no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O programa da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também prendeu um homem por furtar alumínio da estação Praça do Bandolim, na Taquara, na mesma região.

Por volta das 8h30 de ontem, um homem foi preso após furtar dois celulares em um ônibus do sistema BRT. Os aparelhos foram recuperados. Durante a tarde, um homem foi detido e dois adolescentes apreendidos pelo mesmo crime. Os agentes foram acionados por passageiros que desembarcaram no Terminal Alvorada. Os casos foram registrados na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Na madrugada desta terça-feira (30), um homem foi preso por furtar alumínio na estação Praça do Bandolim. Os agentes foram acionados para o local e levaram o criminoso para a 32ª DP (Taquara). Desde junho, quando foi lançado o programa, 92 pessoas foram conduzidas para delegacias após flagrantes de roubos e furtos ou para averiguação durante patrulhamento de rotina.