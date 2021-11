Lançamento de programa será às 10 horas, na Escola Municipal Dom Meinrado, em Campo Grande, na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 30/11/2021 13:44 | Atualizado 30/11/2021 13:50

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anunciam nesta quinta-feira (02/12), o projeto "Esse Rio é Meu", que irá mobilizar professores e alunos de toda a rede municipal na preservação dos rios da cidade. O lançamento será às 10 horas, na Escola Municipal Dom Meinrado, em Campo Grande.



A iniciativa será realizada pela Prefeitura em parceria com o Planetapontocom, uma organização social que atua no desenvolvimento de soluções inovadoras para a educação. O projeto faz parte do programa “Cidades, Salvem seus Rios”, criado pelo Planetapontocom para engajar escolas na recuperação e preservação dos rios, e abrangerá toda a rede municipal – mais de 1,5 mil escolas, quase 40 mil professores e mais de 633 mil estudantes –, contemplando 267 cursos d’água da cidade ao longo de dois anos.

De acordo com a presidente da organização, Silvana Gontijo, a ideia nasceu a partir de uma pesquisa realizada com mais de 4 mil professores, cujo objetivo era saber a causa que mais motiva e mobiliza crianças e jovens no Brasil. A causa ambiental com ênfase na questão da água teve maior destaque. A instituição passou então a formular a proposta que traz essa causa para o centro do processo pedagógico.



"A experiência nos mostrou que os conteúdos curriculares de ciências, geografia, matemática, história, língua portuguesa, dentre outros, quando associados de forma interdisciplinar a uma causa de transformação social no território da escola geram uma experiência altamente enriquecedora para toda a comunidade, principalmente, para os estudantes, que atuam como protagonistas", afirma Silvana.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, destaca que o programa é fundamental para o cumprimento das metas preconizadas no Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da Prefeitura.



O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, aposta em parcerias que vão além dos muros das escolas. A secretaria já possui projetos até mesmo itinerantes que trabalham a sensibilização dos alunos da rede municipal, provocando reflexões a respeito do meio ambiente e estimulando o cuidado e o sentimento de pertencimento.



"Nós acreditamos nas ações interdisciplinares que vão além da escola. O projeto ‘Esse Rio é meu’ chega para somar e reforçar a importância da mobilização e da busca por soluções de forma colaborativa, com a participação das comunidades escolares e suas famílias. Iniciativas que estimulem a conscientização ambiental de nossos alunos sempre serão apoiadas e incentivadas pela secretaria", declarou o secretário Renan Ferreirinha.

Projeto piloto 'Planetapontocom'



Em 2015, o projeto piloto foi lançado no Rio de Janeiro com foco no Rio Carioca. Batizado com o nome "Carioca, o rio do Rio", a iniciativa envolveu 28,5 mil alunos e 540 professores de 27 escolas públicas e privadas situadas na bacia do Rio Carioca, que nasce na Floresta da Tijuca e deságua na Baía de Guanabara. Além da ação de recuperação, o projeto-piloto levou o rio Carioca a ser o primeiro rio urbano brasileiro tombado como patrimônio histórico e cultural e à edição e aprovação da Lei Municipal nº 6.535, em abril de 2019, que estabelece a implementação do projeto “Esse Rio é Meu” no âmbito de todas as escolas da rede municipal de ensino.