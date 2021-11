Matheus dos Santos da Silva foi preso após esfaquear jovem em um shopping de Niterói - Divulgação

Matheus dos Santos da Silva foi preso após esfaquear jovem em um shopping de NiteróiDivulgação

Publicado 30/11/2021 12:33

Rio - O Tribunal do Júri de Niterói adiou nesta terça-feira, 30, o julgamento de Matheus dos Santos, acusado de matar a jovem Vitorya Melissa Mota, 22 anos, no Plaza Shopping em junho deste ano. A sentença seria proferida no dia 6 de dezembro, mas a Justiça acatou um pedido da defesa e solicitou perícia médica para atestar a sanidade mental do acusado. O Ministério Público informou que não pretende recorrer da decisão.

Segundo o entendimento da juíza Nearis dos Santos Arce, que determinou o adiamento na noite desta segunda-feira, 29, o acusado apresenta traços típicos de Transtorno de Personalidade Esquizóide (TPE), caracterizado pelo sentimento de desconforto intenso diante de relações sociais.

“Identificamos traços caracterológicos que podem sugerir, pelo seu retraimento, tendência ao isolamento e dificuldade de relacionamento social, eventual Transtorno de Personalidade Esquizóide, o que justifica que venha a ser submetido futuramente a sessões de psicoterapia, ainda durante o encarceramento, eventualmente na própria unidade prisional'”, afirma. O prazo para a avaliação é de aproximadamente 45 dias.

O crime aconteceu em Niterói, no mês de junho deste ano, quando o acusado se aproximou de Vitorya, que estava almoçando, e começou a esfaqueá-la sem motivo aparente. O homem só interrompeu o ataque ao ser imobilizado por uma pessoa que também estava na praça de alimentação. A vítima foi levada ao pronto-socorro, mas não sobreviveu aos ferimentos.