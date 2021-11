Fogo começou após megaoperação das polícias em conjunto com órgãos da Prefeitura do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/11/2021 12:28 | Atualizado 30/11/2021 14:14

Rio - Moradores da comunidade do Mandela colocaram fogo em destroços, na Rua Leopoldo Bulhões, na Zona Norte do Rio, após a megaoperação que destruiu os lava-jatos clandestinos da região. A operação foi realizada pela 21ªDP (Bonsucesso), nesta terça-feira, em conjunto com a Polícia Militar e com a Prefeitura do Rio. Durante as investigações, policiais constataram que a atividade era explorada pelo tráfico de drogas da região. Além disso, os estabelecimentos utilizavam água e energia furtadas.

Diego Vaz, subprefeito da Zona Norte, disse que a prefeitura compreende o momento de dificuldade financeira dos moradores das comunidades e em toda a cidade do Rio, mas que é preciso combater a expansão do domínio de grupos criminosos.

"A gente entende o momento econômico da cidade, entendemos toda a dificuldade que as pessoas estão passando, sabemos que dentro das comunidades pessoas precisam trabalhar, mas infelizmente a força do poder paralelo se usa dessa dificuldade, desse momento infeliz que a gente vive para poder usar as pessoas mais vulneráveis", explicou.

Hilton Alonso, titular da delegacia de Bonsucesso, disse que a unidade utilizou um drone para contabilizar os lava-jatos da região. Ao todo, são 83 estabelecimentos ilegais, alguns deles também são utilizados como ponto de venda de drogas. "As pessoas que param o carro para lavar, aproveitam e compram a droga de forma tranquila e sem precisar entrar na favela", explicou. Em um dos pontos os policiais encontraram um pé de maconha.



Segundo a Polícia Civil, o tráfico de drogas explora os lava-jatos para aumentar a arrecadação. Criminosos cobram uma taxa de R$ 30 por cada estabelecimento, semanalmente. Ainda de acordo com as investigações, aqueles que se intitulam "donos do ponto" também cobram um valor pelo uso do espaço.

A Guarda Municipal, a Secretaria de Conservação, além da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Comlurb também atuam no local. O número de presos ainda não foi divulgado.