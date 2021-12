Prefeitura do Rio assina acordo com Unicef contra evasão escolar - Divulgação

Publicado 30/11/2021 15:37

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, assinaram um acordo nesta terça-feira com a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil, Florence Bauer, na Escola Municipal Jenny Gomes, onde assinaram acordo para ampliar as ações de combate à evasão escolar. A parceria prevê um conjunto de estratégias que serão implementadas e integradas nos próximos três anos.

"Durante esta pandemia, as escolas precisam ser as primeiras a serem abertas e as últimas a fecharem. Essa parceria com o Unicef é muito importante. Podem contar com a Prefeitura do Rio para desenvolver projetos e ações. Queremos nossas crianças na escola", afirmou o prefeito Eduardo Paes, ao lado também de Marcelo Calero, secretário de Governo e Integridade Pública, e Salvino Oliveira, secretário especial da Juventude.

Nos últimos meses, a Secretaria Municipal de Educação (SME) tem investido na identificação das crianças e adolescentes longe da escola, utilizando a plataforma Busca Ativa Escolar , desenvolvida pelo Unicef e parceiros. A plataforma permite o registro e o acompanhamento de informações sobre cada estudante, compartilhando as informações entre as equipes de Educação, Saúde e Assistência Social do município.

No início de outubro, 25 mil estudantes não tinham nenhum tipo de interação com a escola apesar de estarem matriculados. Para o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, reconquistar esses alunos é a prioridade neste momento, bem como garantir a matrícula de quem está fora da escola.

"Foi um encontro muito importante para fortalecer a parceria com o Unicef em prol da busca ativa dos nossos alunos. É o combate à evasão escolar, fazer com que todos os nossos alunos possam voltar para a escola, um local de aprendizagem, acolhimento, alimentação adequada. Temos que resgatar cada aluno que ficou afastado, principalmente por causa da pandemia. E o Unicef tem papel fundamental nisso por meio da sua plataforma de busca ativa, que tem nos ajudado bastante", afirmou o secretário de Educação.

De acordo com a representante do Unicef no Brasil, esse é um momento de unir esforços.



"O Unicef está junto da Prefeitura do Rio, que avançou muito com a reabertura das escolas. Mas temos de continuar com esse esforço de ir atrás de cada criança e adolescente que estão fora da escola. Assim, estamos fortalecendo ainda mais esse esforço de busca ativa escolar. Nesse momento, é fundamental que todo aluno complete o ano até o final e se matricule e esteja de volta em 2022", destacou Florence Bauer, lembrando que o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades a reabrir as escolas.

A Escola Municipal Jenny Gomes, onde foi realizada a assinatura da ampliação da parceria, também trabalhou na Busca Ativa por seus alunos ao longo do ano de 2021. Com 404 alunos matriculados, a unidade tinha um total de 88 sem interação com a escola no retorno às aulas. Até hoje, a escola já resgatou 77 alunos e faltam apenas 11 para completar todos os matriculados.



Desde o início do ano, a Prefeitura tem trabalhado pela reabertura segura das escolas e a retomada do direito à educação presencial. O Unicef, que integra localmente o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid, tem contribuído ativamente na discussão dos protocolos sanitários e nas orientações às famílias.