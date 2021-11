Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 30/11/2021 09:25

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio realiza nesta terça-feira, 30, uma campanha de doação de sangue aberta ao público em parceria com o Hemorio. A ação vai acontecer das 10h às 15h na Galeria do Plenário da Alerj (Rua da Ajuda, 5, Centro).

Essa é a primeira parceria entre a Alerj e o Hemorio. O intuito é mobilizar a população e os servidores para atender à demanda dos pacientes no estado, já que os estoques estão em baixa por causa da pandemia. São necessárias pelo menos 300 bolsas de sangue por dia e a média atual é de 210. Segundo o Hemorio, apenas 25% dos doadores são considerados inaptos durante a triagem.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais do que 50 kg e apresentar documento original com foto. Não é preciso estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal dos responsáveis, enquanto gestantes ou mulheres que ainda estão amamentando não podem doar. Tatuagens e piercings impedem a doação pelo período de um ano.

Doação e covid-19

Pessoas que tiveram Covid-19 ficam inaptas por 30 dias após se curarem, exceto quem teve a forma grave da doença. Neste caso, o prazo se estende até um ano.

Quanto às vacinas, a doação pode ser feita após sete dias por quem tomou Pfizer e AstraZeneca. Para o imunizante da CoronaVac, o intervalo é de apenas 48h, o que também vale para quem foi vacinado contra a gripe.