Policiais do BPRv apreenderam mais de 3 mil pinos de cocaína durante abordagem na Via Lagos, em Rio Bonito - Divulgação Pmerj

Publicado 30/11/2021 08:46 | Atualizado 30/11/2021 08:48

Rio - A Polícia Militar apreendeu mais de três mil pinos de cocaína, na madrugada desta terça-feira (30), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. A droga estava escondida em um carro abordado por policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) que realizavam um blitz na Via Lagos. Três pessoas acabaram presas.

O entorpecente saiu da comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e tinha como destino final a Favela do Alecrim, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. As duas comunidades são controladas pelo Comando Vermelho (CV), considerada a facção criminosa mais perigosa do Estado.

De acordo com a polícia, o trio que estava no Nissan Sentra, com placa do Rio, ficou nervoso durante a abordagem. Durante as buscas, os agentes encontraram as drogas que estavam em um fundo falso no porta malas. O material apreendido está avaliado em quase R$ 40 mil.

Para a polícia, os presos disseram que cada um receberia R$ 1,4 mil pela entrega da droga. A ocorrência foi registrada na 119ª DP (Rio Bonito).