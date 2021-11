Segundo a Cedae, o remanejamento é necessário pois a tubulação está fixada a uma ponte, que será demolida e substituída por uma nova - Foto: Divulgação / Cedae

Publicado 30/11/2021 10:21

Rio - Um remanejamento de tubulações de água realizado pela Cedae nesta terça-feira (30) deixará alguns bairro do município de Paracambi, na Baixada Fluminense, sem água por dois dias. A intervenção acontece na esquina da RJ-127 com a Rua São Jorge, no bairro Guarajuba e terminará na quinta-feira (02).

De acordo com a concessionária, para a execução da obra será preciso interromper o abastecimento dos bairros Amapá, BNH de Cima, Capinheira, Centro BNH, Guarajuba, Lajes e Sabugo, a partir desta quarta até a quinta-feira. O fornecimento de água será retomado após a conclusão do serviço, mas pode levar até 48 horas para se normalizar.

Imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento. Como nem todos dispõem de reservatórios, a companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais. Clientes da Cedae podem pedir o abastecimento por caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.

Segundo a Cedae, o remanejamento é necessário pois a tubulação está fixada a uma ponte, que será demolida e substituída por uma nova em obras do governo do Estado e da prefeitura. Para manter o abastecimento dos moradores, a companhia irá transferir o trecho para uma travessia sobre o canal.