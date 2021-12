Driel era o chefe da milícia que atua no conjunto habitacional João XXIII - Reprodução

Publicado 30/11/2021 20:21

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (30), o chefe da milícia que atua no conjunto habitacional João XXIII, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Driel Azevedo de Araújo, de 25 anos, foi detido em casa, no conjunto habitacional.De acordo com as investigações da especializada, Driel é homem de confiança de Luiz Antônio da Silva Braga, o "Zinho", de quem recebeu a função de comandar a milícia que atua no local. Com o criminoso, foram encontrados fardamento, coletes e coturnos militares. Essa é a segunda ação da DRE no conjunto habitacional.Na primeira, os policiais prenderam Robson Boquita, que até então liderava os milicianos do local. Driel foi encaminhado à DRE, onde a prisão foi registrada. Ele será encaminhado à Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter). A especializada disponibiliza o telefone (21) 98596-7485 para denúncias que colaborem com o combate ao crime organizado. O anonimato é garantido.