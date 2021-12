Projeto para destombar Canecão é votado nesta terça-feira na Alerj. Revogação permitiria reestruturação do local. - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Projeto para destombar Canecão é votado nesta terça-feira na Alerj. Revogação permitiria reestruturação do local. Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 30/11/2021 19:47

Rio - A Câmara Municipal do Rio aprovou em primeira discussão nesta terça-feira (30), o projeto de lei complementar que estabelece condições para reconstrução do Canecão, no Campus Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Botafogo, na Zona Sul. A proposta modifica o zoneamento urbano da região para permitir que a tradicional casa de shows possa funcionar como equipamento cultural multiuso. No último dia 12, a medida foi tema de audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos.

Durante a discussão, os vereadores se comprometeram a apresentar um substitutivo ao texto para ajustar detalhes como gestão pública do equipamento, necessidade de estudos de impacto de vizinhança, licitação de área de estacionamento, entre outros e, o líder do governo, o vereador Átila Nunes (DEM), adiantou que será apresentado antes da votação em segunda discussão, "pois esse é um tema que vem se arrastando por anos e merece toda a atenção da Câmara Municipal", declarou o parlamentar.

Segundo o projeto, o equipamento cultural terá altura máxima de 20 metros, contados a partir da cota de implantação do pavimento térreo, incluindo todos os pavimentos e excluídos os compartimentos ou equipamentos técnicos acima do último pavimento. A proposta prevê ainda que o projeto arquitetônico deverá contemplar a oferta de local para embarque e desembarque de passageiros e de carga e descarga, sem prejudicar a circulação nas vias do entorno, sujeitas à análise e anuência do órgão municipal responsável pela engenharia de tráfego.

"Este é um projeto que interessa à cidade, ao governo, à UFRJ e aos moradores do entorno que desejam que naquele espaço volte a funcionar um equipamento cultural. A nossa questão é saber que equipamento será erguido, como será gerenciado e com que características isso irá acontecer (...) Defendemos que esse equipamento cultural multiuso seja de fato público, sob gestão pública, que atenda também à autonomia universitária", disse o vereador Tarcísio Motta (PSOL), membro da Comissão de Cultura da Câmara

"Nossa comissão realizou debates e audiências públicas para discutir a revitalização do Canecão e, durante as conversas junto às associações de moradores, chegamos a um novo limite, incluindo estudos de impacto viário, licitação transparente de vagas de estacionamento, área de permeabilidade e recuo para que este equipamento tenha qualidade sócio-ambiental", explicou a presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, Tainá de Paula (PT).

Caso o projeto seja aprovado, o próximo passo é a divulgação de um chamamento público para atrair a iniciativa privada para financiar a obra. "O PLC trata apenas de autorizar o funcionamento do equipamento cultural ali. Uma vez autorizado, nós vamos partir para o projeto do que nós queremos que seja: um equipamento cultural com uma sala de 1.500 lugares, que comporte ópera, musicais, mas também salas associadas onde possa haver exposição e áreas externas onde o público possa também visitar", explicou a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho.

O Canecão

O Canecão foi inaugurado em 23 de junho de 1967, como uma cervejaria. A transformação em casa de espetáculos se deu dois anos depois, com show de Maysa, dirigido por Bibi Ferreira. Pelo palco, passaram artistas nacionais e internacionais consagrados como Ellis Regina, Chico Buarque e Elymar Santos, que chegou a pagar para se apresentar no local, até a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) conseguir o direito de retomar o lugar. A universidade recebeu o terreno da União nos anos 1960.

Cobiçado por músicos, o espaço de 116 mil metros quadrados, entre a Avenida Venceslau Braz e a Rua Lauro Muller, está fechado desde outubro de 2010. O encerramento ocorreu após uma briga judicial de quase 40 anos entre a UFRJ e o antigo inquilino, o empresário Mário Priolli. A instituição argumentava o não pagamento do aluguel pelo ex-dono. Desde então, nada foi feito no local. Em junho de 2019, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou por unanimidade, o destombamento do Canecão. A casa de shows era tombada há 20 anos.