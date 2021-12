Prefeitura do Rio lança campanha de combate à Aids | Rio de Janeiro | O Dia

Museu de Arte do Rio - DIvulgação/Thales Leite

Publicado 30/11/2021 19:14

Rio - A Prefeitura do Rio vai lançar, nesta quarta-feira (1°), às 10h, no Museu de Arte do Rio (MAR), a campanha "Livre é saber", de prevenção do HIV/Aids por meio da testagem. O evento contará com a presença do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, do secretário de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, e do coordenador executivo de Diversidade Sexual, Carlos Tufvesson.

A celebração marca o Dia Mundial de Luta contra a Aids e ao Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre a infecção. A campanha ocorrerá de 1° a 8 de dezembro. Contudo, a testagem de HIV e outras ISTs está disponível nas clínicas da família e os centros municipais de saúde ao longo de todo o ano, e o tratamento é gratuito pelo SUS.



Serviço

Lançamento da campanha de prevenção da Aids "Livre é saber"

Data: quarta-feira, 1° de dezembro

Horário: 10h

Local: Museu de Arte do Rio (MAR) - Praça Mauá, 5, Centro.