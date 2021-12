Leonardo Correia da Cunha, de 27 anos - Divulgação

Publicado 30/11/2021 17:15

Rio - Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), através de Dados de Inteligência e informações do Disque Denúncia, prenderam, na manhã desta terça-feira, Leonardo Correia da Cunha, de 27 anos. Conhecido como "caolha", ele é apontado como gerente do trafico de drogas da Favela do Batan, em Realengo, Zona Oeste do Rio. O criminoso foi localizado nas proximidades da Estação de Trem da Favela de Manguinhos, Zona Norte do Rio.



Segundo a PM, ele é suspeito de ser o autor da morte de um homem em novembro de 2019, assumindo o risco de matá-lo ao manusear uma arma de fogo, acionando o gatilho, apesar do alerta da vítima fatal para que não mexesse na arma. A ocorrência foi conduzida para a 21ªDP (Bonsucesso), onde foi cumprido o mandado de prisão. Depois de ser tomada todas as medidas cabíveis, o preso será encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 133 criminosos monitorados e presos e 35 armas aprendidas no ano de 2021. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).