Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do SalgueiroMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 01/12/2021 21:31

Rio - Ministério Público (MP) estuda a hipótese de pedir ao Centro de Criminalística da PM a reconstituição da operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação, no dia 20, terminou com nove suspeitos mortos.

Nesta quarta-feira, dois policiais prestaram depoimento no MP, que abriu investigação para apurar supostas violações durante a operação.

Ao todo, foram ouvidos nove policiais militares: o comandante do Bope e oito PMs que declaram terem atirado durante a operação. Segundo o MP, outros policias podem ser ouvidos no decorrer das investigações, que estão a cargo da Auditoria Militar do MP.