Vitor dos Santos Lima, apontado como gerente do tráfico de drogas da Rocinha Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 01/12/2021 19:12

Rio - O criminoso Vitor dos Santos Lima, o Playboy da Rocinha, de 26 anos, acusado de torturar dois adolescentes de 16 anos em 2017, foi preso na tarde desta quarta-feira enquanto estava em um encontro amoroso na Rocinha, Zona Sul do Rio. Uma operação de inteligência da Polícia Militar foi montada para prender o foragido após informações do Disque Denúncia sobre a sua possível localização.



Ligado à facção do Comando Vermelho (CV), Vitor é apontado como um dos torturadores de dois adolescentes na Rocinha em setembro de 2017. As vítimas foram torturadas pelo bando em um beco da favela quando estavam a caminho de um projeto social. Na ocasião, os jovens foram abordados pelos criminosos próximo à estação do metrô de São Conrado. Para a polícia, os adolescentes contaram que foram agredidos com pedaços de madeira antes de serem amarrados e levados para uma casa na comunidade. Lá, os bandidos jogaram álcool nas vítimas e ameaçaram atear fogo nelas. A ação foi interrompida por agentes das Forças Armadas, que, à época, reforçavam a segurança na comunidade.Segundo as testemunhas, um dos adolescentes estava com um boné com os dizeres "Jesus é o dono do lugar". O texto também aparece em um cordão de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, chefe do tráfico da Rocinha que atualmente está preso. As agressões teriam acontecido por causa do boné, que faria alusão à quadrilha de Rogério, rival ao grupo do 'Playboy da Rocinha'.Contra o foragido havia um mandado de prisão, expedido pela 29ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de associação ao tráfico e crimes de tortura. Ele ainda possui cinco anotações criminais, pelo crime de tráfico de drogas, associação, tortura, entre outros.A ocorrência da prisão foi conduzida à 11ªDP (Rocinha) onde foi cumprido o mandado de prisão. O preso será encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).