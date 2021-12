Doação de sangue no Hemorio - Annett_Klingner - Pixabay - Creative Commons

Publicado 01/12/2021 17:56

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) promove, nesta quinta-feira (2), uma campanha de doação de sangue, em sua sede, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro , em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio). Médicos, acadêmicos de medicina e toda a população podem participar da ação.

De acordo com o órgão, a data foi escolhida porque historicamente, no mês de dezembro, o número de doadores sofre uma queda, por conta das comemorações das festas de fim de ano, impactando os bancos de sangue.

"Além disso, tem a pandemia, que, apesar de estar com índices menores, ainda traz impactos. Por isso, decidimos apoiar o Hemorio e abraçar esta campanha neste momento, pois sabemos da importância de termos em nosso estado os bancos de sangue devidamente abastecidos", destaca o presidente do Cremerj, Walter Palis.

Para evitar demora ou aglomerações, os interessados devem realizar um agendamento no site do Conselho. A coleta acontecerá no auditório Júlio Sanderson.

Serviço:



Campanha de doação de sangue do Cremerj em parceria com o Hemorio

Dia: 2 de dezembro (quinta-feira)

Horário: Das 10h às 16h (mediante agendamento)

Local: Sede do Cremerj, no auditório Júlio Sanderson – Praia de Botafogo, 228

Agende seu horário: https://www.cremerj.org.br/servicocidadao/doacaodesangue/

Em caso de dúvidas sobre doação de sangue, ligue para 0800-282-0708 (Disque-Sangue)