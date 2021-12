O caso aconteceu na Estrada General Americano Freire, em Padre Miguel - Google / Reprodução

Publicado 01/12/2021 17:29 | Atualizado 01/12/2021 17:35

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira na Estrada General Americano Freire, em Padre Miguel, Zona Oeste da cidade. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência na região, mas já encontraram a vítima sem vida. Ainda não se sabe a motivação do crime, nem quem foi o autor dos disparos.

A Delegacia de Homicídios da Capital fez uma perícia no local do crime e irá analisar imagens de câmeras de segurança para tentar localizar e prender os criminosos envolvidos no assassinato.

Não há informações sobre a data e local do enterro da vítima.