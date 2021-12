Charles Prince Pinto da Silva, o Parazinho, é preso na Zona Oeste do Rio - Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 01/12/2021

Rio - Integrante da organização 'Okaida' da Paraíba, Charles Prince Pinto da Silva, o Parazinho, de 34 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, em uma casa na Zona Oeste do Rio, enquanto dormia. A prisão aconteceu após uma ação conjunta da 19ª DP (Tijuca) e policiais militares Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).



A organização que Parazinho faz parte é composta, principalmente, de jovens e adolescentes que participam do tráfico e homicídios nos estados do Nordeste. Segundo a investigação do Ministério Público Estadual Paraibano, a organização conta com seis mil membros "batizados" na Paraíba.



Ele estava foragido do Sistema Penitenciário após receber benefício do regime semiaberto e não voltou mais a sua unidade prisional, sendo considerado foragido desde 2015. O criminoso foi preso em 2012, em flagrante, após cometer um crime de homicídio qualificado contra uma pessoa. Parazinho também responde vários processos de tráfico e porte de armas.



O criminoso estava sendo monitorado pela 19ª DP (Tijuca) e pela SIA/CPP, e, em um trabalho integrado entre as instituições, após receberem a informação de sua possível localização, os policiais conseguiram prender ele. Havia denúncias de que o mesmo se escondia nas favelas da Tijuca e Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio.



Contra ele havia um mandado de prisão, relativo ao crime de homicídio qualificado, expedido pela Vara Criminal de Santa Rita-PB, além de ser foragido da Cadeia Pública de Santa Rita no Estado da Paraíba.



A ocorrência foi conduzida à 19ª DP, onde foi cumprido o mandado de prisão. Depois de serem tomadas todas as medidas cabíveis, o preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde está à disposição da Justiça.



