Perseguição interdita via na Zona OesteReprodução/Redes Sociais

Publicado 01/12/2021 16:28 | Atualizado 01/12/2021 16:57

Rio - Três homens foram presos, na tarde desta quarta-feira, após uma perseguição policial na Estrada do Pau-Ferro, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram baleados, e uma pistola e um veículo foram apreendidos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Nas redes sociais, moradores comentaram sobre o momento de terror na região. "Perseguição e tiro em plena luz do dia com pedestre caminhando", disse um internauta. "Que susto maior tiroteio na Pau-Ferro", comentou outro. "Eu achando que era barulho de carro no posto e era o coro comendo aqui na Pau-Ferro", falou um terceiro.

Por conta da ação, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a via ficou interditada por cerca de 15 minutos, na altura da Rua Sernambi. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Jacarepaguá Presente atuam no local.