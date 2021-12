Documento de identificação - Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Publicado 01/12/2021 19:22

Rio - A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SESODH) inaugura, nesta quinta-feira, uma nova unidade para fazer o registro da população de Barra Mansa, no Sul Fluminense. O Núcleo de Atendimento de Documentação Básica e Sub-registro (NADBS) tem o objetivo de promover à população o acesso aos documentos documentação básica.

“O governo do estado atua em parceria com as prefeituras para ampliar e interiorizar a rede de atendimento aos que mais precisam de atenção. Ter acesso à documentação básica é ter acesso à cidadania”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



O novo NADBS fica na Oscar da Silva Marins, 252, Centro, Barra Mansa. O serviço irá funcionar das 9h às 17h.



Serviço:



Local: Rua Oscar da Silva Marins, 252, Centro, Barra Mansa

Data: 02 de dezembro

Horário: 10h