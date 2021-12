Luciano Hang - Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 01/12/2021 17:58

Rio - Dono da Havan, o empresário Luciano Hang irá receber a Medalha Tiradentes, maior honraria dada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Nesta quarta-feira, deputados estaduais aprovaram a homenagem ao empresário nascido em Santa Catarina, no Sul do País.

"Embora tenha ganhado notoriedade mais recentemente, graças ao apoio declarado ao presidente Jair Bolsonaro, Hang emprega mais de 20 mil pessoas em 18 estados. Sua história de sucesso é inegável e, por isso, merece esse reconhecimento", afirmou um dos autores da proposta, o deputado Anderson Moraes (PSL).



O projeto para concessão da Medalha Tiradentes também foi assinado pelos deputados Charlles Batista (PSL), Alexandre Freitas (Novo), Alexandre Knoploch (PSL), André Corrêa (DEM), Bebeto (Podemos), Chico Machado (PSD), Coronel Salema (PSD), Delegado Carlos Augusto (PSD), Dr. Deodalto (DEM), Filippe Poubel (PSL), Franciane Motta (MDB), Gustavo Schmidt (PSL), Jalmir Júnior (PRTB), Marcelo Dino (PSL), Márcio Gualberto (PSL), Marcos Abrahão (Avante), Marcos Muller (Solidariedade), Renato Zaca (PTB) e Rodrigo Amorim (PSL).

