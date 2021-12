Passageiros encontraram problemas na sinalização no ramal Santa Cruz - Divulgação

Passageiros encontraram problemas na sinalização no ramal Santa CruzDivulgação

Publicado 01/12/2021 16:47



Rio - Após oito horas de interdição, as estações de trem em Santa Cruz e Tancredo Neves voltaram a funcionar por volta das 15h desta quarta-feira (01). De acordo com a SuperVia, o problema aconteceu em função de uma ocorrência no sistema de sinalização nas proximidades das estações interditadas . Com isso, a operação do ramal Santa Cruz, interligado ao ramal Deodoro, aconteceu entre as estações Central do Brasil e Paciência, prejudicando o deslocamento de passageiros que tentavam chegar ao trabalho.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes do Rio de Janeiro (Agetransp) foi até as estações para fiscalizar e apurar as circunstâncias da ocorrência.

Nas redes sociais, trabalhadores já pensam no horário de volta para casa. Alguns pedem a volta do trem Expresso Santa Cruz. "Ainda estamos sem o ramal de Santa Cruz com trem expresso né? A gente é obrigado a descer em Deodoro e entrar no Japeri já extremamente lotado. Até quando isso?", questionou uma passageira. A Supervia informou que não há previsão de retorno do expresso.