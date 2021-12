Encontro foi realizado nesta quarta-feira para os novos professores da rede municipal - Prefeitura do Rio / Beth Santos

Publicado 01/12/2021 14:59

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, participaram da cerimônia de boas-vindas para os mil novos professores que agora fazem parte da Rede Municipal de Ensino. O encontro foi realizado nesta quarta-feira (1), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Aprovados em concursos públicos realizados em 2016 e 2019, os servidores convocados vêm assumindo progressivamente os postos em salas de aula desde setembro.

"O Brasil, nos últimos anos, virou a nação da descrença no futuro e a situação só não está pior na nossa cidade em razão de a Prefeitura do Rio dispor de um quadro de servidores, especialmente na Educação, que não permite que esse sonho se interrompa. O trabalho de vocês é fundamental. Que vocês possam, acima de tudo, nos devolver a capacidade de sonhar. Sejam muito bem-vindos", disse o prefeito Eduardo Paes.



Essa é a primeira convocação de professores da atual gestão, que tem por objetivo ampliar ainda mais o potencial de atendimento da rede no próximo ano. Com esse reforço, a Secretaria Municipal de Educação (SME) conta com um total de 34.667 professores.



"A qualificação desses novos professores tem que ser contínua e para essa tarefa temos a MultiRio e a Escola de Formação de Professores Paulo Freire, entre outros. Além disso, estamos estudando diversas parcerias com outras instituições para valorizar ainda mais o nosso profissional. Vamos mostrar que a Educação no Rio é uma prioridade desta gestão e que a Rede Municipal de Ensino tem estrutura para acolher, acompanhar e ajudar os nossos novos professores nesta trajetória profissional", afirmou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.





Os professores chamados nesta nesta convocação atuam em todas as disciplinas curriculares. E maioria já iniciou o trabalho em sala de aula.