Fila para imunização contra influenza no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na TijucaFoto: Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 01/12/2021 14:30 | Atualizado 01/12/2021 16:31

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou nesta quarta-feira (01) que os centros municipais de saúde e clínicas da família da cidade já estão sendo abastecidos com os imunizante contra a gripe desde 12h30. A vacinação foi retomada às 14h. As cerca de 200 mil doses foram enviadas na noite desta terça-feira, pelo Ministério da Saúde, na tentativa de frear o aumento de atendimentos de casos de síndrome gripal. Alguns locais começaram a vacinação contra a gripe pela manhã.

Chegou vacina da gripe, meu povo!



Os centros municipais de saúde e clínicas da família da cidade estão sendo abastecidos e, a partir das 14h desta quarta-feira, 01/12, o imunizante estará disponível em todas as unidades.



No Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte do Rio, Nathan Medeiros garantiu a sua dose e pediu para que todos os cariocas tenham a mesma consciência. "Como eu trabalho em hospital eu preciso do cartão de vacinação para comprar lá. Espero que toda a população tenha consciência de tomar a vacina, porque estamos vivendo um surto da doença na cidade. Por isso, já vim logo garantir a minha dose de proteção. É sempre bom se prevenir, nunca sabemos o dia de amanhã".

governador Cláudio Castro irá propor uma reunião com o ministro da Saúde , Marcelo Queiroga, para tratar do surto de gripe no Rio. Castro viajou a Brasília, nesta terça-feira, para acompanhar a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL). Segundo a assessoria de imprensa do governo estadual, não houve possibilidade de agenda com Queiroga. A proposta do encontro será formalizada por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o que deve acontecer nos próximos dias.

Na semana passada, diante do surto de Influenza identificado no Rio, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um 'Dia D' de vacinação contra a gripe. A campanha aplicou doses em 67 mil cariocas em um único dia. Apesar de a vacina estar disponível à população, os grupos prioritários merecem maior atenção. São eles: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dias), pessoas com comorbidades, comprometimento do sistema imunológico e com 60 anos ou mais.