O surto de gripe na cidade do Rio vem gerando aglomeração e longas filas de atendimentoReprodução Twitter

Publicado 01/12/2021 13:55 | Atualizado 01/12/2021 14:46

Rio - A rede pública vem enfrentando dificuldades para atender o grande volume de pacientes com sintomas de gripe no estado do Rio. Segundo relatos de internautas nas redes sociais, o surto de influenza está gerando aglomeração, longas filas de atendimento e até mesmo a falta de médicos em algumas unidades de saúde da cidade.