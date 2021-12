Para ser vacinado, leve o cartão de vacinação, comprovante de residência e documento de identidade, CPF ou cartão do SUS - Divulgação / PMN

Publicado 01/12/2021 07:51

Rio - A vacinação contra a gripe começou a ser retomada nesta quarta-feira no Rio. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que recebeu os 200 mil imunizantes doados pelo governo do Espírito Santo (ES), e que eles serão distribuídos, ao longo desta manhã, para a capital e outras 10 cidades que solicitaram o envio de doses contra a Influenza.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alguns postos de vacinação já começam a imunização contra a gripe pela manhã, mas, a expectativa é que todos estarão vacinando até 14h.

A vacinação contra a gripe havia sido suspensa no fim da manhã desta terça-feira . A SES afirmou que, nos últimos sete dias, foi registrado um aumento de 400% de síndromes gripais nas UPAs estaduais. A taxa de positividade do vírus da Influenza subiu de 7%, entre os dias 16 e 22 de novembro, para 41%, entre 23 e 28 de novembro. Os dados são coletados a partir de testes RT-PCR analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen RJ).

Na semana passada, diante do surto de Influenza identificado no Rio, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um 'Dia D' de vacinação contra a gripe. A campanha aplicou doses em 67 mil cariocas em um único dia. Apesar de a vacina estar disponível à população, os grupos prioritários merecem maior atenção. São eles: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dias), pessoas com comorbidades, comprometimento do sistema imunológico e com 60 anos ou mais.

Reunião com o Ministério da Saúde

A proposta do encontro será formalizada por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o que deve acontecer nos próximos dias.