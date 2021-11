Vacinação contra a gripe na Tijuca - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 30/11/2021 12:18 | Atualizado 30/11/2021 13:14

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou, no fim da manhã desta terça-feira (30), que a vacinação contra a gripe está suspensa no Rio. O motivo é a falta de doses. O governo do estado recebe ainda nesta terça uma doação de 200 mil doses vindas do estado do Espírito Santo. A remessa deve abastecer os postos municipais, e a previsão é que a campanha seja retomada na quarta (1º), a partir do meio-dia.

A suspensão da campanha acontece em meio a um surto de Influenza na capital fluminense. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que, nos últimos sete dias, foi registrado um aumento de 400% de síndromes gripais nas UPAs estaduais. A taxa de positividade do vírus da Influenza subiu de 7%, entre os dias 16 e 22 de novembro, para 41%, entre 23 e 28 de novembro. Os dados são coletados a partir de testes RT-PCR analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen RJ).



Em nota, a SES afirmou que a vacinação contra a gripe foi aberta para toda a população "até que os estoques sejam encerrados". Desde o início da campanha, pouco mais de 4,4 milhões de pessoas foram vacinadas no estado. Mas desse número, apenas 58,4% do público-alvo da campanha receberam a dose.

Na semana passada, diante do surto de Influenza identificado no Rio, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um 'Dia D' de vacinação contra a gripe. A campanha aplicou doses em 67 mil cariocas em um único dia. Apesar de a vacina estar disponível à população, os grupos prioritários merecem maior atenção. São eles: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dias), pessoas com comorbidades, comprometimento do sistema imunológico e com 60 anos ou mais.