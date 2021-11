Homem é preso com arma após ameaçar companheira em Teresópolis - Divulgação

Publicado 30/11/2021 11:53 | Atualizado 30/11/2021 11:57

Rio - Um homem foi preso nesta segunda-feira com uma arma após ameaçar a companheira na Estrada Rio Bahia, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo a Polícia Militar, ele estava discutindo com a mulher e após negociações, o acusado se rendeu.

De acordo com a corporação, agentes do 30ºBPM (Teresópolis) encontraram um revólver calibre 38 com seis munições em uma bolsa no interior da residência.

O suspeito foi encaminhado à 110ªDP (Teresópolis), onde ficou preso. Segundo a PM, o homem já possuía 18 anotações por crimes diversos, dentre eles homicídio, roubo, porte ilegal de arma, violência sexual e furto.