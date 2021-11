Operação da PF com a Anatel fechou nove rádios clandestinas no Rio de Janeiro - Divulgação

Operação da PF com a Anatel fechou nove rádios clandestinas no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 30/11/2021 12:25 | Atualizado 30/11/2021 12:48

Rio - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (30), a Operação Sinal Obscuro, em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o objetivo de reprimir o funcionamento de rádios clandestinas na cidade do Rio de Janeiro.

A ação contou com a participação de 50 policiais federais e resultou no fechamento de nove rádios ilegais nos bairros de Padre Miguel, Campo Grande, Santa Cruz e Muzema, todas em áreas controladas pela milícia.

Nos locais, os policiais identificaram seis pessoas responsáveis por operar as rádios clandestinas que foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para formalização dos procedimentos.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no Rio e os responsáveis responderão pelo crime de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação, cuja pena pode ultrapassar quatro anos de detenção.