Milicianos ligados ao Tandera são presos por equipe da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes na Baixada Fluminense Reprodução

Publicado 30/11/2021 11:35 | Atualizado 30/11/2021 11:42

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta terça-feira (30), dois homens suspeitos de pertencerem a milícia controlada por Danilo Dias, o Tandera, apontado como o criminoso mais procurado do Rio. Adriano Oliveira Ferreira, o 'Inseto', e Edson de Alcântara Vieira, conhecido como 'Kiko', foram localizados na comunidade KM 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a dupla faz parte de um grupo investigados por dezenas de homicídios na Zona Oeste do Rio e na Baixada.

“Inseto e Kiko ocupam uma posição de destaque na organização criminosa capitaneado por Tandera, liderando um grupo de extermínio responsável pela maioria dos assassinatos de desafetos e rivais”, declarou o delegado Marcus Amim, diretor da DRE.

Os agentes apreenderam armas, roupas camufladas e celulares com a dupla. O material será encaminhado para perícia.

Segundo investigações da Polícia Civil, Tandera é conhecido por ser um criminoso violento. Após a morte de Wellington da Silva Braga, o 'Ecko', baleado em uma operação da Força-Tarefa da Polícia Civil, Danilo Dias iniciou uma guerra com Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Ecko, pelo controle de várias comunidades na Zona Oeste.

A guerra entre os milicianos vem deixando rastros de sangue em vários bairros e causando pânico na população.