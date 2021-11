Retorno das atividades presenciais na UERJ está previsto para 2022. A universidade estava na modalidade remota desde o início da pandemia. - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 30/11/2021 11:27 | Atualizado 30/11/2021 11:39

Rio - A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Uerj, definiu, na última quinta-feira (25), o calendário de retorno presencial dos próximos três períodos letivos: 2021.2, 2022.1 e 2022.2. A volta será gradual e está prevista para o dia 2 de fevereiro de 2022. A prioridade inicial está nas disciplinas práticas e as relacionadas a estágios, além dos laboratórios e trabalhos de campo. A decisão foi aprovada pelo pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Csepe) depois de três semestres na modalidade remota, devido à pandemia de covid-19.

A retomada plena das atividades presenciais ocorrerá a partir de 2022/1, em junho. Contudo, o Csepe afirmou que, caso a pandemia volte a se agravar no país e, principalmente, no estado do Rio, serão autorizadas atividades letivas emergenciais, havendo pausa nas atividades presenciais e retorno da modalidade remota.



“A passagem do presencial para o remoto não foi fácil, mas a Uerj se esforçou para fazer o melhor para seus alunos, e a nossa taxa de evasão não se alterou no período de pandemia. Agora que o estado do Rio ingressa na bandeira verde, é hora de retornarmos. Mas sabemos que essa volta precisa estar atenta às realidades de cada unidade, cada município, já que a cobertura vacinal não é uniforme”, afirmou o reitor Ricardo Lodi Ribeiro.

Calendário de retorno presencial da UERJ

Período 2021.2 - híbrido: disciplinas presenciais e remotas



Início: 02/02/2022

Fim: 18/05/2022

Período 2022.1 - retorno pleno das atividades presenciais

Início: 13/06/2022

Fim: 11/02/2023

Período 2022.2 - retorno pleno das atividades presenciais



Início: 19/10/2022



Fim: 24/09/2022