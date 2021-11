Entre as reivindicações do sindicato está o reajuste salarial, que não ocorre há dois anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Entre as reivindicações do sindicato está o reajuste salarial, que não ocorre há dois anosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/11/2021 10:27 | Atualizado 24/11/2021 14:20

Rio - O Sindicato dos Rodoviários decretou estado de greve aos trabalhadores do setor em reunião realizada na tarde de ontem. Os motoristas, cobradores e demais profissionais presentes concordaram com a decisão, que inclui assembleia permanente até o resultado da negociação com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), prevista para ocorrer nesta quinta-feira, 25.

Entre as reivindicações está o reajuste salarial, que não ocorre há dois anos, segundo Sebastião José, presidente do sindicato. De acordo com ele, a saída seria uma licitação. O diretor defende que o modelo de consórcio atual não tem atendido às necessidades de usuários e rodoviários, e ressalta a diminuição dos trabalhadores em atuação, que, depois da pandemia e do encerramento das atividades de cerca de 15 empresas só na cidade do Rio, caiu para 19 mil profissionais.

"A situação do transporte de passageiros na cidade do Rio de Janeiro está completamente sem rumo, um verdadeiro caos generalizado, e quem acaba pagando o pato são os usuários e a categoria. Se no dia 25 não tivermos uma definição, os 19 mil profissionais entrarão em greve por tempo indeterminado no dia 29, ou seja, de domingo para segunda-feira", explicou Sebastião.