Em Niterói, desde 2012 a Naturgy financia cursos de gastronomia - cozinheiro internacional, auxiliar de cozinha, panificação, confeitaria – na universidade Unilasalle, formando jovens de 18 a 25 anos que têm renda familiar de até três salários-mínimos e que moram próximos à universidade - Divulgação

Em Niterói, desde 2012 a Naturgy financia cursos de gastronomia - cozinheiro internacional, auxiliar de cozinha, panificação, confeitaria – na universidade Unilasalle, formando jovens de 18 a 25 anos que têm renda familiar de até três salários-mínimos e que moram próximos à universidadeDivulgação

Publicado 25/11/2021 00:00

Em parceria com instituições de ensino de excelência do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Naturgy – companhia distribuidora de gás natural – está investindo em cursos técnicos e de graduação para jovens de baixa renda. O objetivo é qualificar e preparar todos eles para as oportunidades no mercado de trabalho, contribuindo com uma formação que pode gerar renda e inclusão social. A empresa apoia os alunos de várias formas, como arcando as mensalidades e fornecendo material didático, equipamentos, uniformes, alimentação e transporte.



“Os projetos têm transformado a vida das famílias impactadas com alto índice de empregabilidade e fazem parte do programa de Responsabilidade Social Corporativa da Naturgy”, comenta Fernanda Amaral, diretora de Comunicação e Relações Institucionais.



O apoio a projetos educacionais é um dos pilares das iniciativas de ESG na Naturgy. A sigla em inglês – “Environmental, Social and Governance” (ambiental, social e governança, em português) é usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. No momento, acontece na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) a segunda turma do Curso Técnico de Audiovisual e Informática. Com duração de um ano, reúne 25 jovens entre 14 e 18 anos de comunidades próximas à universidade, que fica na Gávea, e que estejam cursando o Ensino Médio de alguma escola pública do entorno da PUC. A primeira turma formou-se em 2019, quando a parceria foi iniciada. Ao todo, serão quatro turmas do curso.



Já em Niterói, desde 2012 a Naturgy financia cursos de gastronomia - cozinheiro internacional, auxiliar de cozinha, panificação, confeitaria – na universidade Unilasalle, formando jovens de 18 a 25 anos que têm renda familiar de até três salários-mínimos e que moram próximos à universidade. Também é necessário ter ou estar finalizando o Ensino Médio. Atualmente, estão em curso duas turmas de auxiliar de cozinha, com 20 alunos no total. São aproximadamente cinco meses de aprendizado. Por causa da grande procura por profissionais da área, os alunos são aproveitados pelo mercado logo após a formação.



Um dos coordenadores do curso, Vicente Maia, conta que ele é muito procurado por representantes de restaurantes que solicitam os profissionais, principalmente o auxiliar de cozinha, que é a porta de entrada na área. “Muitos me ligam pedindo alunos formados. É gratificante ver a garotada começando nos cursos sem entender nada de cozinha e, no final, entregamos profissionais para o mercado de trabalho. Os cursos também os ajudam a ver outras possibilidades na vida, contribuem para o crescimento deles e abrem novos caminhos”, analisa Maia. Até agora, foram realizadas na Unilasalle cerca de dez turmas dos cursos de gastronomia.







Curso de graduação para mercado em expansão

Em sintonia com o crescimento mundial do mercado de games, a Naturgy apoia desde 2019 o curso de graduação em Jogos Digitais do Centro Universitário Facens, em Sorocaba (SP), que acaba de formar oito alunos da região. Eles estão aptos para o desenvolvimento de jogos compatíveis com as mais diversas plataformas digitais, considerando todas as etapas que constituem um jogo, como roteiro, descrição dos personagens, modelagem, criação do ambiente digital, estratégias e finalização.

O jovem pode, inclusive, após a conclusão da faculdade, atuar como autônomo, produzindo seus

próprios projetos, em empresas de desenvolvimento de jogos ou, ainda, em outras áreas. De acordo com o professor e coordenador do curso, Eliney Sabino, a formação não só mudou a vida dos alunos, mas gerou impacto nas famílias deles.



“Alunos que sequer tinham condições financeiras para se manterem agora podem ajudar suas famílias, incentivar e levar outras pessoas com a mesma situação a enxergar que, por meio da Educação, se rompem as barreiras da desigualdade social. Foi incrível ver a transformação de cada um”, avalia Sabino, reiterando que esse é o verdadeiro papel social da parceria Naturgy e

Facens.

José Fernando Piovesan, um dos alunos do curso, acredita que, futuramente, os jogos serão usados para além da diversão. “É possível criar aplicações para empresas, para a área da Saúde e bem-estar também, por exemplo, fazendo com que as pessoas tenham experiências incríveis”, afirma.

Piovesan pretende, em breve, ter sua própria startup. “Se não fosse a Naturgy e a Facens, nada disso teria acontecido. A iniciativa deu oportunidade para pessoas muito inteligentes mostrarem que são capazes. Espero que sempre tenham ações como essa nas faculdades, pois muitos só precisam de uma chance”, defende o formando.

Iniciativa da empresa conta com o apoio dos colaboradores

A Naturgy investe na qualificação profissional de jovens carentes por meio do “Dia Solidário”, programa de voluntariado idealizado pelos seus colaboradores há mais de 20 anos. Anualmente, todos os voluntários destinam o valor de um dia de trabalho para projetos voltados à formação de jovens de baixa renda.

O total arrecadado é dobrado pela Naturgy e destinado integralmente aos cursos realizados em parceria com instituições de ensino renomadas nos países onde a empresa atua, como o Brasil.