Publicado 25/11/2021 00:00

Moradores da Barra da Tijuca estão vendo com tristeza o crescimento da milícia na região. Muitos proprietários já sofrem com desvalorização de seus imóveis diante das muitas construções irregulares em terrenos que antes eram paisagem. Alô, prefeitura! Não aceite perder mais espaço.

A liberação do uso de máscaras a partir do dia 11 de dezembro em SP certamente refletirá no Rio. Em breve, novidades devem vir. Esperamos não sofrer as consequências de um possível Carnaval sem máscaras e sem a obrigatoriedade do passaporte vacinal para turistas.