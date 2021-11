Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do Salgueiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 24/11/2021 19:05 | Atualizado 24/11/2021 19:06

Confira as lesões abaixo: Rio - A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (24), o resultado dos laudos de perícias feitas em nove corpos encontrados em manguezal do bairro Palmeiras, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo , na última segunda-feira (22). De acordo com o documento, a maioria dos tiros foram disparados na região da cabeça.

- Ítalo George Barbosa de Souza Gouvêa Rossi – 33 anos

Seis tiros: base do crânio; tórax do lado esquerdo; tórax do lado direito; região lombar; punho esquerdo; punho direito.

Causa da morte: choque hipovolêmico; hemorragia interna e traumatismo raquimedular após ação perfuro-contundente (tiro).

- Kauã Brenner Gonçalves Miranda – 17 anos

Nove tiros: um no peitoral esquerdo; um no peitoral direito; três na parte de cima da coxa direita; um na parte interna da coxa direita; um na parte de fora do terço inferior da perna direita.



Causa da morte: hemorragia interna após ação perfuro-contundente (tiro).

- Rafael Menezes Alves – 28 anos

Seis tiros: um tiro no olho; três tiros no torso, sendo pelo menos um nas costas; tiro no braço direito.



Causa da morte: lesão cerebral e hemorragia interna após ação perfuro-contundente (tiro).

- Carlos Eduardo Curado de Almeida – 31 anos



Sete tiros: olho; têmpora esquerda; flanco direito; púbis (lado esquerdo); coxa direita e perna direita.



Causa da morte: fraturas no crânio, laceração do encéfalo, hemorragia interna por ação perfuro-contundente (tiro).



- Jhonata Klando Pacheco Sodré – 28 anos



Cinco tiros: cabeça; parte direita das costas; Ilíaco direito; coxa direita; coxa esquerda.



Causa da morte: hemorragia interna, choque hipovolêmico, fratura do crânio e lesão do encéfalo após ação perfuro-contundente (tiro).



- Élio Da Silva Araújo – 52 anos



Três tiros: um na base do pescoço; um abaixo da escápula/omoplata esquerda; um abaixo da escápula/omoplata direita.



Causa da morte: hemorragia interna e choque hipovolêmico após ação perfuro-contundente (tiro).



- Douglas Vinícius Medeiros da Silva – 27 anos



Um tiro: face lateral esquerda do pescoço.



Causa da morte: traumatismo raquimedular.



- David Wilson Oliveira – 23 anos



Cinco tiros: região ocipital à direita; lábio superior; flanco direito; coxa esquerda e coxa direita.



Causa da morte: fraturas no crânio e laceração do encéfalo.



- Igor da Costa Coutinho – 24 anos



Face destruída e tiro no braço esquerdo.



Causa da morte: traumatismo cranioencefálico.

Fuzis usados em operação são entregues à DH

A Polícia Militar entregou oito fuzis, dos oito policiais que participaram da operação do último domingo no Complexo do Salgueiro à Delegacia de Homicídios Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). As armas foram entregues nesta quarta-feira (24), e passarão por confronto balístico. De acordo com a Polícia Civil, são quatro fuzis Colt calibre 5.56 e quatro AR-10 calibre .762, indicando que oito agentes usaram as armas.

Desde segunda-feira, a delegacia que investiga o caso ouve testemunhas e moradores do bairro da Palmeira. Os policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) também devem ser ouvidos, quando forem identificados.