Um dos criminosos aparece nas imagens com duas armas - Divulgação

Publicado 24/11/2021 18:32

Rio - Um mototaxista identificado como Andrey Souza Velloso, de 23 anos foi preso nesta quarta-feira, na Rua Assis Carneiro, em Piedade, na Zona Norte do Rio. Ele era investigado pela 29ªDP por assaltar estabelecimentos comerciais da região. A ação foi conduzida pelo titular da unidade, o delegado Neilson Nogueira.



As investigações começaram após uma ação, no dia 13 de setembro quando, oito homens armados utilizaram quatro motocicletas e um automóvel para roubar o pacote com o faturamento de um estabelecimento em Cascadura. Na ocasião, o funcionário saía em direção ao banco quando foi abordado.



Na mesma ação, os criminosos roubaram a pistola de um policial militar que estava no interior do estabelecimento comercial, fazendo compras. De acordo com as investigações, Andrey usou a moto para dar cobertura e transportar um dos envolvidos no crime. O comparsa foi identificado como José Souza Campos, conhecido como Da Mochila ou Da Rocinha.



As imagens das câmeras de segurança captaram o momento em que Andrey ajudou José a fugir. O criminoso aparece na filmagem com duas pistolas, sendo uma delas a arma roubada do policial militar.

José foi preso em flagrante durante um roubo a um depósito de gás em Bento Ribeiro. As investigações apontaram que Andrey também participou deste roubo, dando cobertura aos comparsas.

Um terceiro homem envolvido no crime foi identificado como Yago Cezar, que segue foragido.