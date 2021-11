Biblioteca itinerante do Sesc volta às ruas da capital do Rio - Divulgação

Publicado 24/11/2021 16:40

Rio - As bibliotecas itinerantes do Sesc, as Bibliosec, voltaras às ruas com mais de 4 mil exemplares de livros e revistas. A primeira cidade a receber de volta o projeto foi Cabo Frio, Região dos Lagos. Em novembro e dezembro, um desses veículos vai circular por oito locais de Jacarepaguá, Zona Oeste Rio em uma parceria com a prefeitura da capital.

O projeto foi criado com o objetivo de incentivar o hábito de leitura e ampliar o alcance do público. A BiblioSesc circula pelo país com 54 unidades móveis, quatro delas no Estado do Rio de Janeiro. “É muito gratificante poder oferecer cultura à população, em parceria então, nem se fala. Esse projeto do Sesc é um sucesso e a prefeitura não poderia deixar de ajudar a colocá-lo em prática, beneficiando todos os cariocas”, disse a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, que atuou com a Prefeitura do Rio na volta do projeto.





Crianças com menos de 12 anos de idade deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O acervo pode ser consultado também pela internet, em



A unidade móvel estacionará uma vez a cada duas semanas em cada ponto, de modo a permitir que os leitores possam tomar os livros emprestados, lê-los, devolvê-los ou então renovar o empréstimo por mais um período. Os pontos de Jacarepaguá em que a unidade móvel passará são: Praça Ludovia (Gardênia Azul), Estrada Curipos (Jardim Anil), Rua Nova (Rio das Pedras), Praça Albert Sabin (Taquara), Praça Adão Pereira Nunes (Preguiça), Praça Roberto V Pequeno (Cidade de Deus), Praça da Barão (Praça Seca) e Colônia Juliano Moreira (Curicica).

SERVIÇO



Documentos necessários

- Documento oficial com foto (RG ou CNH);

- CPF

- Comprovante de residência atual;



Segunda-feira – (10h30 às 17h; 06 e 20/12/2021)



GARDÊNIA: Praça Ludovia, s/nº - Gardênia Azul, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ. CEP:22765-660 (em frente a Clínica da Família da Gardênia)



29/11 e 13/12/2021



JARDIM ANIL: Estrada Curipos, s/nº - Jardim Anil – Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22753330 (Em frente a E. M. Primária Vereador Átila Nunes)



Terça-feira (10h30 às 17h; 23/11, 07 e 21/12/2021)



RIO DAS PEDRAS: Rua Nova, s/nº - Rio das Pedras - Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ CEP:22723730 (em frente a Associação de Moradores de Rio das Pedras)

30/11 e 14/12/2021



MERCK / TAQUARA: Praça Albert Sabin - rua Aristóteles de Sousa Dantas, s/nº - Merck, Taquara. Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22740170 (Próx. a Quadra Espaço Esportivo da Prefeitura)



Quarta-feira (10h30 às 17h; 24/11, 08 e 22/12/2021)



PREGUIÇA: Praça Adão Pereira Nunes - rua Itaúna do Sul, s/nº - Preguiça – Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22710305 (em frente a E. M. Lincon Bicalho Roque)



01 e 15/12/2021



CIDADE DE DEUS: Praça Roberto V Pequeno, s/nº - Cidade de Deus. Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22763 -011 (Em frente ao CIEP João Batista dos Santos e ao lado da UPA da Cidade de Deus)



Quinta-feira (10h30 às 17h; 25/11 e 09/12/2021)



PRAÇA SECA: Praça da Barão, s/nº - Praça Seca, Rio de Janeiro, RJ.CEP: 21321010 (ao lado da cabine da Guarda Municipal e próximo a E.M. Honduras)



02 e 16/12/2021



COLÔNIA JULIANO MOREIRA: Estrada Rodrigues Caldas, 3.400, Colônia Juliano Moreira, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22713375 (ao lado da E.M Juliano Moreira)