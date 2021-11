Material apreendido durante a ação desta quarta-feira (24) - Divulgação

Rio - Três suspeitos foram baleados e outros dois foram capturados em Irajá, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a PM, equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizaram uma ação conjunta com policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) para capturar criminosos de saíam do Complexo da Penha, também na Zona Norte. Entre eles está um homem investigado pela morta da empresária Selma Avelino.

O bando foi interceptado na Rua Coronel Leitão, em Irajá, e houve confronto. Os feridos, segundo a PM, foram socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde permanecem sob custódia. O estado de saúde deles não foi divulgado. Dois homens tentaram fugir, mas foram presos por equipes do 41º BPM (Irajá).

Os presos são João Vitor Borges Ignácio, o I-30, de 19 anos, Jeferson Guimarães Soares, o Chupeta, 29 anos, Cleiton Martins Euclides, Cleitinho, 27, Igor Lizardo de Carvalho, o Chorão, 25 anos, e Antônio Daniel Carvalho Nascimento, o Nego, 20 anos. Todos com anotações criminais. Dois deles, Nego e Cleitinho, estavam com mandados de prisão em aberto. Antônio Daniel, segundo a PM, teria participado da tentativa de assalto que terminou com a morte da empresária Selma Avelino, no último dia 18, em Irajá.

Seis pistolas foram apreendidas com o grupo, além de carregadores, um radiotransmissor e um cinto de guarnição.