A Polícia Civil informou que foi feita perícia onde oito corpos foram localizados por moradores - Marcos Porto

A Polícia Civil informou que foi feita perícia onde oito corpos foram localizados por moradoresMarcos Porto

Publicado 24/11/2021 15:34 | Atualizado 24/11/2021 15:42



Rio - João Pires, de 23 anos, aluno de economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) decidiu chamar atenção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para a realidade dos estudantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O rapaz abriu um abaixo-assinado para conseguir a reaplicação do Enem para os moradores da região. No dia das provas, a PM realizou uma operação na comunidade que deixou 9 mortos e uma idosa baleada. Oito dos mortos foram encontrados em um mangue. O documento já tem quase cinco mil assinaturas.

LEIA MAIS: MPRJ requisita escalas e identificações de policiais envolvidos na operação do Salgueiro

"Os seis locais de prova mais próximos da comunidade de Salgueiro tinham 2 mil inscritos e 500 chegaram a faltar a prova nessas localidades, aproximadamente 25% [...] são quinhentas pessoas que deixaram de fazer uma prova e que podem ter sido impedidas pela operação do Complexo do Salgueiro", disse o universitário.



Dados da plataforma Fogo Cruzado apontam que a região de São Gonçalo, só em 2021, registrou 42 tiroteios, ou um confronto armado por semana. Quando o foco é a comunidade do Salgueiro, os dados mostram que o local foi o que mais registrou mortes violentas na Região Metropolitana este ano. São 39 óbitos e 24 feridos. Apesar da dura realidade, o Inep não avalia questões de segurança pública como objeto comprometedor para a realização das provas.



De acordo com o edital do Exame, a reaplicação será avaliada em casos de desastres naturais (que prejudiquem a aplicação da prova devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural), falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor de tela ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.



João diz que a possibilidade de estudar em uma universidade federal mudou a sua vida e que os jovens do Salgueiro tiveram essa oportunidade negada por forças que esses estudantes não puderam controlar. "Eu tive minha vida transformada pela educação, o Enem transformou a minha vida quando eu entrei na universidade por ele [...] não deveria ser diferente para os jovens do Salgueiro, que além de toda a vida complicada que já tem, por viver naquela localidade, ainda tiveram o seu direito de sonhar, negado", concluiu.

O jovem irá enviar as assinaturas para o Inep e para o Ministério da Educação (MEC), mas deixará o documento aberto para a coleta de assinaturas. Até a publicação desta reportagem o Inep e o Mec não haviam respondido sobre a possibilidade de reaplicação do vestibular.

Moradores do Salgueiro 'estavam preocupados que algo pudesse acontecer', diz ativista

Líderes comunitários e ativistas sociais relatam que o Complexo do Salgueiro , em São Gonçalo, na Região Metropolitana, já vivia uma escalada de tensão mesmo antes da operação policial do último domingo (21), que culminou com nove mortos, oito deles encontrados em uma área de mangue e retirados pelos próprios moradores. Nos últimos dois meses, a Federação das Favelas do Rio (Faferj) recebeu relatos de que PMs costumam fazer emboscadas conhecidas como 'troias' no interior da comunidade. A Polícia Militar afirma não ter recebido nenhum registro oficial de denúncias.