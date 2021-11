Monique Medeiros - Reprodução

Monique MedeirosReprodução

Publicado 24/11/2021 15:01 | Atualizado 24/11/2021 15:17

O advogado de Monique, Thiago Minagé, havia pedido o relaxamento alegando que sua cliente não teve uma audiência de custódia após sua prisão temporária ser convertida em preventiva. Ele afirmou que a prisão de Monique estaria violando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

A defesa também disse que, devido à pandemia de covid-19, a demora para realização da audiência coloca a vida da mãe de Henry em risco. "Eis que, no âmbito do processo que analisa o mérito de suas imputações, tudo se confunde com questões processuais e meritórias fáticas. E o pior: com o risco do sacrífico de sua própria vida".

Monique Medeiros está presa desde o dia 8 de abril acusado pela morte do filho Henry Borel. O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho também está preso pelo crime. Ele responde por homicídio triplamente qualificado, tortura de vítima incapaz, coação de testemunhas e fraude processual.