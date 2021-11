Projeto do governo oferece serviços de isenção de taxas para emissão de documentos - Foto: Divulgação / Nelson Perez

Publicado 24/11/2021 17:13

Rio - O Governo do Rio leva, nesta quinta-feira, um mutirão de serviços no projeto Social + Presente para os moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte. O programa vai oferecer isenção de taxas para documentação básica, como certidões de casamento, nascimento e óbito, RG e CPF, até informações sobre pecúlio e vagas de emprego para o público apenado.



Os moradores também terão acesso a atendimento jurídico, psicológico e de assistencia social para mulheres e LGBTQIA+. “O Social + Presente'' é uma iniciativa do governo do Rio para levar mais dignidade às pessoas nos seus bairros. Em três meses, já atendemos a mais de 3 mil pessoas na capital, Região Metropolitana e Interior, sempre agindo nas regiões mais vulneráveis do estado”, afirma o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



SERVIÇO



Data: 25 de novembro



Horário: das 9h às 14h



Local: Rua Canitá, número 827, Inhaúma